Länderregierungschefs: Bodycams flächendeckend in Zügen

Berlin (dpa) - Für einen besseren Schutz von Zugpersonal plädieren die Länderregierungschefs für einen flächendeckenden Einsatz von Webcams in Deutschland. Diese Kameras sollten auch den Ton aufzeichnen können, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin.

Bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) müsse ein Schwerpunkt auf das Thema Sicherheit gelegt werden, sagte Schweitzer. «Das bedeutet auch, dass der Bund die entsprechenden Regionalisierungsmittel so gestalten muss, dass die Länder und die Kommunen dieser Aufgabe nachkommen können.»

Schweitzer ist derzeit MPK-Vorsitzender. In seinem Bundesland Rheinland-Pfalz war Anfang Februar ein Zugbegleiter in einem Regionalzug von Faustschlägen eines Fahrgastes so schwer verletzt worden, dass er später starb. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Vorstoß zu Deutschlandticket mit Passbild