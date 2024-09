Land unter in Asien: Nach Taifun «Yagi» rückt «Bebinca» an

Peking/Hanoi (dpa) - In China und Südostasien kämpfen die Einwohner mit Verwüstung und Überflutungen durch tropische Wirbelstürme. Der mit Starkregen und Stürmen einhergehende Taifun «Yagi» hinterließ nicht nur schwere Schäden an der Infrastruktur, sondern setzte auch ganze Landstriche unter Wasser. Der nächste Sturm «Bebinca» forderte indes erste Tote auf den Philippinen - in der Nacht zum Montag wird sein Auftreffen auf Land im Südosten Chinas erwartet.