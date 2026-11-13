US-Luftverkehr

Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen

US-Flughäfen stoppen alle Starts. Auslöser sind technische Probleme. Zuletzt gab es das 2023.

In den USA bleiben Flugzeuge vorerst landesweit am Boden. (Archivbild) Foto: Jen Golbeck/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
In den USA bleiben Flugzeuge vorerst landesweit am Boden. (Archivbild)

Washington (dpa) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat einen landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen verfügt. Grund seien Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Online-Plattform X mit. Techniker der FAA arbeiteten daran. Man werde neue Informationen umgehend mitteilen. 

Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte wenig später am Weißen Haus, der Stopp sei als Vorsichtsmaßnahme verhängt worden. Es gebe bisher keine Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser.

Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser der Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Der Stopp wurde in dem Fall nach einigen Stunden wieder aufgehoben.

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Die konkrete Ursache der aktuellen Probleme blieb zunächst unklar. Mehrere Flugkontrollzentren hätten Kommunikationsprobleme gemeldet, hieß es in Medienberichten. Der Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf einen Piloten, Maschinen, die gerade in der Luft seien, müssten zum Teil auf Notfrequenzen ausweichen. Es gab zunächst keine Angaben dazu, wie lange der Stopp andauern könnte.

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