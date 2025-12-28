Bild
Vulkan

Lavafontänen am Ätna - Warnstufe erhöht

Der Ätna rumort wieder. Der Vulkan spuckt Lava und Asche. Die Experten erhöhten die Warnstufe.

Der rund 3.350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. (Archivbild) Foto: Giuseppe Distefano/AP/dpa
Der rund 3.350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. (Archivbild)
