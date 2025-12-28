Vulkan Lavafontänen am Ätna - Warnstufe erhöht Der Ätna rumort wieder. Der Vulkan spuckt Lava und Asche. Die Experten erhöhten die Warnstufe. 28.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Giuseppe Distefano/AP/dpa Der rund 3.350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Vulkan Ätna spuckt glühendes Material - leichter Ascheregen Auf Sizilien rumort es wieder. Der Vulkan spuckt Asche und glühendes Material. Der Zivilschutz erhöhte kurzzeitig die Warnstufe. Noch gibt es keine gravierenden Folgen. 26.12.2025 Eruption Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt Lavafontänen Seit Ende Dezember kommt der Kilauea auf Hawaii kaum zur Ruhe. Erneut spuckt er glühende Lava in den Himmel. 12.02.2025 Italiens Vulkane Stromboli kommt nicht zur Ruhe - Auch Ätna spuckt Italiens Vulkane gehören zu den aktivsten in Europa. Jetzt machen gleich zwei von sich reden. Am schlimmsten rumort der Stromboli auf der gleichnamigen Insel im Mittelmeer: Alarmstufe rot. 05.07.2024 Italien Ätna spuckt wieder Lava Beeindruckendes Naturschauspiel auf Sizilien: Bis zu 6000 Meter über Meereshöhe hoch spuckte der Vulkan Ätna in der Nacht wieder Lava. 02.12.2023 Sizilien Ätna spuckt Lava und Asche - Flughafen Catania vorerst zu Ausbrüche des Ätna auf Sizilien sind keine Seltenheit. Mittlerweile tritt aber keine Lava mehr aus. Der Flughafen in Catania bleibt bis Dienstag geschlossen. 14.08.2023