Gewalttaten bei zwei großen Festen in Bayern

Fürth/Parsberg (dpa) - Bei zwei voneinander unabhängigen Feiern mit jeweils wohl mehreren Hundert Gästen sind in Bayern ein Mensch getötet und einer lebensgefährlich verletzt worden. In Parsberg in der Oberpfalz wurde bei einer großen Feier unter freiem Himmel ein Mann getötet, wie ein Polizeisprecher vor Ort bestätigte. Im mittelfränkischen Fürth wurde ein Mann bei einer Hochzeitsfeier lebensgefährlich verletzt.