Lebenslang für Angeklagten im Kölner «Karnevalsmord»

Köln (dpa) - Im Prozess um den sogenannten Kölner Karnevalsmord an einer jungen Frau hat das Landgericht den Angeklagten am Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt. «Wir sind überzeugt davon, dass Sie vor 36 Jahren den Mord begangen haben», sagte die Vorsitzende Richterin.

Laut Urteil hatte der 57-Jährige das Opfer in der Nacht zum Karnevalssonntag 1988 in der Altstadt getötet. Dies belegten unter anderem DNA-Spuren, die an der Leiche gefunden worden waren. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Der Angeklagte hatte die Tat im Prozess bestritten.