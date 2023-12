Lebenslange Haft für Ex-Frau von Serienmörder Fourniret

Nanterre (dpa) - Die Ex-Frau des Serienmörders Michel Fourniret ist in Frankreich für ihre Beteiligung am Tod von zwei Frauen und einem Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. «Ich möchte mich entschuldigen», hatte die 75-Jährige zuvor am Dienstag in ihrem letzten Wort gesagt, wie der Sender BFMTV aus dem Gericht in Nanterre bei Paris berichtete. Das Gericht entsprach mit dem Strafmaß der Forderung der Anklage, die Verteidigung hatte auf einen Schuldspruch und eine schwere Strafe plädiert.