Abi-Stress

Lehrer fordern: Sommerferien nicht vor Anfang Juli

In einigen Bundesländern beginnen die großen Ferien manchmal sehr früh. Das setzt Lehrende und Prüflinge bei den Abschlussprüfungen unnötig unter Druck, findet der Philologenverband.

Wann starten sinnvoll die Sommerferien? Der Deutsche Philologenverband hat einen Vorschlag. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wann starten sinnvoll die Sommerferien? Der Deutsche Philologenverband hat einen Vorschlag. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Sommerferien nicht vor dem ersten Juli-Wochenende: Der Deutsche Philologenverband drängt alle Bundesländer, dauerhaft auf Starttermine im Juni zu verzichten. Hintergrund sind die Abiturprüfungen. 

«Ein Sommerferienbeginn vor dem ersten Wochenende im Juli verkürzt die Prüfungszeitfenster mit deutlichen Konsequenzen», sagte Verbandschefin Susanne Lin-Kitzing der Deutschen Presse-Agentur. Das erhöhe den Stress, da Prüfungen und Korrekturen pünktlich vor Ferienbeginn abgeschlossen sein müssten, einschließlich möglicher Nachprüfungen.

Den frühesten Beginn der Sommerferien haben in diesem Jahr Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland am 29. Juni - also nur wenig vor dem Wunschtermin des Philologenverbands. Nach dessen Angaben gab es in der Vergangenheit aber schon Starttermine ab dem 21. Juni. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Verband wiederholt seine Forderung

Im langjährigen Ferienkalender sei zum Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern 2029 der 18. Juni vorgesehen. Bei zentralen Abiturprüfungen Mitte Mai bringe das Abiturienten und Lehrkräfte ins Schwitzen, argumentiert der Verband. Die Klage erhebe man nicht zum ersten Mal, geändert habe sich aber noch nichts, kritisierte Lin-Kitzing.

Die Termine für die großen Ferien liegen zwischen Ende Juni und Mitte September. Ziel ist, die Reisewelle auseinanderzuziehen. Für 14 der 16 Länder ändern sich die Termine jährlich, so dass alle über die Jahre mal etwas früher oder später dran sind. Ausnahmen sind Bayern und Baden-Württemberg, die immer den August und den halben September frei haben. Im vergangenen Jahr gab es wieder einmal Forderungen, dass die beiden Südländer bei der Rotation mitmachen sollten. Doch die beiden Landesregierungen sagten Nein. 

Der Philologenverband betont, ein genereller Ferienstart erst ab dem ersten Juli-Wochenende würde auch eine «gerechtere Vergleichbarkeit zwischen den Ländern» bei der Vorbereitung auf das Abi bringen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viel los zum Ferienstart - das sollten Reisende jetzt wissen
Verkehr

Viel los zum Ferienstart - das sollten Reisende jetzt wissen

Sommer, Ferien, Stau? Zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg dürfte es voll werden - nicht nur auf den Straßen. Was Reisende tun können, um Zeit und Nerven zu sparen.

02.08.2025

Später Sommerferien-Start: Kretschmann will nichts ändern
Schulen

Später Sommerferien-Start: Kretschmann will nichts ändern

Dass die Bayern und Baden-Württemberger so spät in die Sommerferien starten, regt andere Länder seit Jahren gehörig auf. Doch Ministerpräsident Kretschmann zeigt sich unnachgiebig.

15.07.2025

Ferien-Diskussion: Kritik aus mehreren Bundesländern
Schulferien

Ferien-Diskussion: Kritik aus mehreren Bundesländern

Jedes Jahr Anfang August starten Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg als Letzte in die Sommerferien - während die übrigen Länder rotieren müssen. Das finden nicht alle gut.

14.07.2025

Niedersachsen: Ferien-Sonderregel für Süden «unbefriedigend»
Schule

Niedersachsen: Ferien-Sonderregel für Süden «unbefriedigend»

Jahr für Jahr haben Bayern und Baden-Württemberg die spätesten Sommerferien – während die Zeiten der anderen Länder rotieren. Nicht nur Niedersachsen stößt sich daran.

14.07.2025

Verkehr

Ferienstart mit Staus und Baustellen bei der Bahn

Auf den Autobahnen wird es voll und auch Züge und Flüge sind entsprechend gebucht. Ab dem Wochenende sind in den meisten Bundesländern Sommerferien.

20.07.2023