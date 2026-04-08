Schule

Lehrerverband sieht Hausaufgaben durch KI bedroht

Hausaufgaben per KI erledigt? Das zu kontrollieren ist für Lehrkräfte schwer. Welche Forderungen der Lehrerverband jetzt stellt.

Man müsse bei Hausaufgaben und in Prüfungen in unteren Klassen die Handschrift fordern, um Täuschung zu verhindern, sagt der DL-Präsident. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Man müsse bei Hausaufgaben und in Prüfungen in unteren Klassen die Handschrift fordern, um Täuschung zu verhindern, sagt der DL-Präsident. (Symbolbild)

Osnabrück (dpa) - Der Deutsche Lehrerverband (DL) befürchtet durch die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz von Schülerinnen und Schülern Auswirkungen beispielsweise auf Hausaufgaben. «Die Gefahr besteht, dass wir Hausaufgaben so nicht mehr machen lassen können», sagte DL-Präsident Stefan Düll der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

Auch betroffen seien umfangreiche Arbeiten, die außerhalb des Unterrichts entstehen – etwa Facharbeiten. Künftig müsse stärker der Entstehungsprozess abgefragt werden: «Da darf ich gar nicht den Inhalt abfragen, sondern fragen: "Wie kommst du zu dem Inhalt?"»

Düll erklärte: «Alles, was außerhalb des Klassenzimmers passiert, könnte theoretisch mit oder von einer KI erledigt worden sein.» Das sei für Lehrkräfte kaum kontrollierbar. Man müsse daher bei Hausaufgaben und in Prüfungen in unteren Klassen die Handschrift fordern, um Täuschung zu verhindern.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zugleich warnt Düll davor, junge Menschen im Umgang mit neuen Technologien pauschal zu verurteilen. Schüler seien durchaus in der Lage, digitale Angebote gewissenhaft zu nutzen, betonte er. Gesellschaft und Schule müssten akzeptieren, dass sich Kompetenzen zwischen Generationen verändern. «Wir müssen ertragen können, dass die jungen Menschen von heute andere Kompetenzen entwickeln, als wir sie noch haben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lehrerverband: WhatsApp-Regulierung «kaum realistisch»
Jugendschutz

Lehrerverband: WhatsApp-Regulierung «kaum realistisch»

Bildungsministerin Prien will die Jugend vor den Gefahren des Internets schützen und bringt nun auch eine Regulierung von Messengern wie WhatsApp ins Spiel. Der Lehrerverband hält dagegen.

20.03.2026

Gesundheit

Lehrerverband warnt vor Risiken bei Cannabis-Konsum

Die umstrittene Legalisierung von Cannabis in Deutschland kommt wie geplant zum 1. April. Auch Schulen beschäftigt das Thema.

31.03.2024

Vorbild England

«Kann man nicht durchsetzen»: Lehrer gegen Handyverbot

Smartphones gelten vielen Schülern und Lehrern als eines der größten Probleme im Unterricht. In England will die Regierung nun Handys an Schulen komplett verbieten. Eine Lösung auch für Deutschland?

04.10.2023

Bildung

Linke-Papier: Schulnoten und Hausaufgaben abschaffen

Lehrkräftemangel, Stundenausfall, junge Menschen ohne Abschluss: Es wird viel über eine Krise im Bildungssystem diskutiert. Die Linke macht nun Vorschläge, die auch gleich auf Kritik stoßen.

17.09.2023

Bildung

Bayerischer Lehrerverband: KI macht Noten überflüssig

Künstliche Intelligenz wird zu einer Herausforderung für Schulen. In Hamburg sollen Abiturienten mit ChatGPT geschummelt haben, in Bayern fordert ein Lehrerverband die Abkehr von der klassischen Benotung.

27.05.2023