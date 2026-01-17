Leiche in Hamburg aus der Elbe geborgen

Hamburg (dpa) - Die Hamburger Feuerwehr hat einen toten Mann aus der Elbe geborgen. Sein lebloser Körper sei gegen Mittag in Höhe des Holzhafens im Wasser entdeckt worden, hieß es vom Lagezentrum der Polizei. Der Tote wurde zur Feststellung von Identität und Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Bergung sei wegen Eisschollen auf der Elbe schwierig gewesen, berichtete das «Hamburger Abendblatt». Der Tote habe schon längere Zeit im Wasser gelegen.