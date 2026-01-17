Bild
Feuerwehreinsatz

Leiche in Hamburg aus der Elbe geborgen

Ein lebloser Körper treibt in der Elbe. Die Hamburger Feuerwehr holt den Toten aus dem Wasser. Wie kam der Mann ums Leben?

Die Hamburger Feuerwehr hat einen Toten aus der Elbe geborgen. (Symbolbild) Foto: Georg Wendt/dpa
Die Hamburger Feuerwehr hat einen Toten aus der Elbe geborgen. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Die Hamburger Feuerwehr hat einen toten Mann aus der Elbe geborgen. Sein lebloser Körper sei gegen Mittag in Höhe des Holzhafens im Wasser entdeckt worden, hieß es vom Lagezentrum der Polizei. Der Tote wurde zur Feststellung von Identität und Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Bergung sei wegen Eisschollen auf der Elbe schwierig gewesen, berichtete das «Hamburger Abendblatt». Der Tote habe schon längere Zeit im Wasser gelegen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Transportschiff stößt auf Elbe gegen Fähre - Elf Verletzte
Feuerwehreinsatz

Transportschiff stößt auf Elbe gegen Fähre - Elf Verletzte

In Hamburg gibt es am frühen Morgen auf einer Fähre über die Elbe plötzlich einen heftigen Ruck: Kollision mit einem Lastenkahn. Nun soll geklärt werden, wie das passieren konnte.

20.01.2025

Schiffsunfall in Hamburg: Schiffsführer tot geborgen
Unfälle

Schiffsunfall in Hamburg: Schiffsführer tot geborgen

Nach einem Schiffsunfall hatten Rettungskräfte in der Elbe lange vergeblich nach einem Vermissten gesucht. Nach der Schiffsbergung fanden sie eine Leiche. Nun steht die Identität fest.

09.02.2024

Hochwasser

Sturmflut setzt Hamburger Fischmarkt erneut unter Wasser

Der Pegelstand St. Pauli ist auf rund 2,30 Meter über dem Mittleren Hochwasser gestiegen. Feuerwehr und Polizei reagieren unaufgeregt.

15.01.2024

Unfall in HafenCity

Hamburg: Vier Tote - Gerüst stürzt in Fahrstuhlschacht

Dramatischer Unfall: Auf einer Baustelle in der Hafencity sind vier Menschen gestorben. In einem Fahrstuhlschacht war ein Gerüst zusammengebrochen und hatte fünf Bauarbeiter mitgerissen. Nur einer überlebte.

30.10.2023

Notfälle

Rettungseinsatz in Hamburg: 16-Jähriger in Elbe vermisst

Bei hochsommerlichen Temperaturen ein kühles Bad in der Elbe? Das ist kein wirklich guter Einfall. Ein 16-Jähriger tauchte unter - und nicht wieder auf. Die Suche nach ihm blieb bislang erfolglos.

09.07.2023