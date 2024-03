Lenny Kravitz mit Stern auf «Walk of Fame» gefeiert

Los Angeles (dpa) - US-Rockstar Lenny Kravitz («Are You Gonna Go My Way») hat nun einen Stern in Hollywood. Vor jubelnden Fans enthüllte der Sänger die Plakette auf dem berühmten «Walk of Fame» im Herzen der Filmmetropole. Als Elfjähriger sei er mit seiner Mutter von New York nach Los Angeles gezogen. Als «naiver Teenager» habe er in den Straßen von L.A. alles über Musik, Kreativität und das Leben gelernt. Er habe damals die Sterne seiner Idole auf dem Hollywood Boulevard bewundert, sich aber nicht träumen lassen, einmal selbst dort verewigt zu werden. Kravitz erinnerte an Zeiten, in denen er in einem Auto schlief, als Tellerwäscher und in einem Fisch-Markt jobbte und mit zwölf Jahren seine erste Gitarre kaufte.