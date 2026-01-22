Bild
Spanien

Lichtblick nach Zugunglück: Vermisster «Boro» wiedergefunden

Nach Tagen des Entsetzens und der Trauer wegen des verheerenden Zugunglücks gibt es in Spanien eine Geschichte, die wenigstens etwas Trost spendet. Ihr Hauptdarsteller ist ein Vierbeiner.

Über diese Familienzusammenführung freut sich ganz Spanien. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
Über diese Familienzusammenführung freut sich ganz Spanien.

Adamuz (dpa) - Vier Tage nach dem verheerenden Zugunglück mit mehr als 40 Todesopfern bewegt eine «Familienzusammenführung» der besonderen Art viele Menschen in Spanien. Ein Hund, der mit seinem Frauchen in einem der beiden Unglückszüge unterwegs war und seit dem Unfall als vermisst galt, wurde nach tagelanger Suche, die sehr viele in Atem gehalten hatte, wohlauf gefunden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Boro», eine Mischung aus Schnauzer und spanischem Wasserhund, sei am Donnerstag nahe der Unfallstelle in Adamuz in der Provinz Córdoba aufgegriffen worden, teilte die Tierschutzpartei Pacma mit. Der Hund habe sich «inzwischen wieder mit seiner Familie vereint», hieß es in der Mitteilung.

Auf Videos ist zu sehen, wie Ana García den Hund glücklich umarmt, streichelt und küsst. Die 26-Jährige war mit ihrer schwangeren Schwester Raquel (32), der Besitzerin des Hundes, und deren Partner im Hochgeschwindigkeitszug von Málaga nach Madrid unterwegs, der am Sonntag entgleiste, in das benachbarte Gleis geriet und einen entgegenkommenden Zug aus der Strecke warf.

Anas Schwester Raquel liegt noch auf der Intensivstation des Krankenhauses Reina Sofía in Córdoba, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Nach Angaben von Ana García hatte sie sich beim Zusammenstoß unter anderem am Kopf schwer verletzt, als sie wohl versucht habe, ihren Hund zu schützen. Nach dem Aufprall sei sie bewusstlos unter den Trümmern liegen geblieben.

Freiwillige Helfer aus anderen Regionen Spaniens angereist

Das Schicksal von «Boro» hatte in Spanien große Anteilnahme ausgelöst. Das Tier war fast vier Tage lang im Mittelgebirge der Sierra Morena bei nächtlichen Minustemperaturen und zum Teil starkem Regen verloren. «An der Suche beteiligten sich Einsatzkräfte verschiedener Sicherheitsbehörden sowie Vertreter von Tierschutzorganisationen und der Tierschutzpartei Pacma. Zudem halfen freiwillige Helfer, die teils sogar aus anderen Regionen Spaniens angereist waren», berichtete der Fernsehsender RTVE.

Es war Ana selbst, die am Montag - mit noch deutlich sichtbaren Verletzungen aus dem Unglück - vor laufenden Kameras verzweifelt um Hilfe bei der Suche nach dem Hund gebeten hatte. Am Donnerstag zeigte sie sich nun erneut in den Medien: sichtlich bewegt, lächelnd, «Boro» im Arm. Dem Hund gehe es gut, sagte sie. Um sie herum herrschte viel Freude bei Helfern und Journalisten.

Sogar die spanische Regierung reagierte. Auch wenn «die Menschen das Wichtigste» seien, spielten auch Tiere eine «wertvolle Rolle» im Alltag einer Familie, schrieb Verkehrsminister Óscar Puente auf X. Pacma postete unterdessen: «Die Tragödie des Unfalls endet mit einem kleinen Lichtblick.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wieder Zugunglück in Spanien - Banges Warten auf Gewissheit
Katastrophe im Urlaubsland

Wieder Zugunglück in Spanien - Banges Warten auf Gewissheit

Nach zwei tödlichen Bahnunglücken in kurzer Folge geht in Spanien die Angst vor dem Zugfahren um. Angehörige von Vermissten warten derweil verzweifelt auf die Identifizierung der Todesopfer.

21.01.2026

42 Tote bei Zugunglück in Spanien - Suche nach Vermisstem
Katastrophe im Urlaubsland

42 Tote bei Zugunglück in Spanien - Suche nach Vermisstem

Die Zahl der geborgenen Todesopfer steigt auf 42. Doch 43 Menschen wurden als vermisst gemeldet. Die Suche nach Opfern nach dem schweren Zugunglück bei Córdoba geht deshalb weiter.

20.01.2026

Zugunglück schockt Spanien - Auch Deutsche betroffen
Dutzende Tote

Zugunglück schockt Spanien - Auch Deutsche betroffen

Mindestens 40 Tote, mehr als 170 Verletzte: Nach dem schweren Zugunglück trauert ganz Spanien. Viele Fragen stehen im Raum, besonders zur Ursache.

19.01.2026

Prozess um tödliches Zugunglück von Garmisch gestartet
Bahn

Prozess um tödliches Zugunglück von Garmisch gestartet

Fünf Tote, zig Verletzte: Nach dem tragischen Zugunglück von Garmisch stehen zwei Bahnmitarbeiter vor Gericht. Der Prozess dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen.

28.10.2025

Drei Kerzen und Rosen für Tote - Gedenken nach Zugunglück
Entgleister Zug

Drei Kerzen und Rosen für Tote - Gedenken nach Zugunglück

Warum musste das Unglück geschehen? Diese Frage stellt sich nicht nur Landesbischof Gohl beim Gedenken an die Opfer des Zugunglücks in Riedlingen.

01.08.2025