Unfälle

Sechs Tote bei Brandinferno in Linienbus in der Schweiz

Meterhohe Flammen, Rauch bis in den Himmel: In Kerzers wird ein Linienbus zum Inferno. Was Zeugen berichten – und was die Polizei über die Ursache weiß.

Bei dem Brand gab es Tote und Verletzte. Foto: Laurent Merlet/KEYSTONE/dpa
Bei dem Brand gab es Tote und Verletzte.

Kerzers (dpa) - Bei einem schweren Brand in einem Linienbus sind in der Schweiz sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere seien verletzt worden, berichtete die Polizei im Kanton Freiburg am Abend. Drei seien in einem kritischen Zustand. Auch ein Rettungssanitäter sei verletzt worden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Zeitung «Blick» zitiert einen Augenzeugen im Ort Kerzers, nach dessen Angaben ein Mann Benzin im Bus ausgeschüttet und sich selbst in Brand gesetzt haben soll. Die Polizei bestätigt das so nicht, sagt aber, dass der Brand durch menschliches Verschulden ausgelöst wurde. 

In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Meterhohe Flammen und eine Rauchsäule, die weit in den Himmel ragte, waren darauf zu sehen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, aber der Bus brannte völlig aus. Auf den Bildern sind zahlreiche Menschen zu sehen, die den brennenden Bus mit Handy-Kameras filmen. 

Es handelt sich um einen Bus des Unternehmens Postauto, das vor allem Linien-Verbindungen im ländlichen Raum anbietet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Linienbus fährt in Fulda gegen Haus – Fahrer verletzt
Unfälle

Linienbus fährt in Fulda gegen Haus – Fahrer verletzt

In Fulda gerät ein Linienbus außer Kontrolle. Fahrgäste sind zum Glück nicht an Bord. Doch wie konnte der Unfall passieren?

03.01.2026

Bus brennt - Fahrer verletzt
Brände

Bus brennt - Fahrer verletzt

Ein Linienbus beginnt bei Waldshut-Tiengen zu rauchen. Zumindest für die Fahrgäste geht das glimpflich aus.

22.09.2025

Auto und Bus stoßen frontal zusammen: drei Menschen verletzt
Unfälle

Auto und Bus stoßen frontal zusammen: drei Menschen verletzt

Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr. Dort stößt er mit seinem Wagen frontal mit einem Linienbus zusammen. Neben den Fahrern wird auch ein weiblicher Fahrgast verletzt.

12.07.2025

Unfall zwischen Linienbus und Lastwagen: Beide Fahrer lebensgefährlich verletzt
Walldorf

Unfall zwischen Linienbus und Lastwagen: Beide Fahrer lebensgefährlich verletzt

In Walldorf hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Linienbus ist in den Gegenverkehr geraten - der Grund dafür ist noch unklar.

11.01.2024

Neckar-Odenwald-Kreis

Linienbus kippt um: Fahrer leicht verletzt

04.04.2023