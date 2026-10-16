Linienbus brennt - Schüler retten sich vor den Flammen
In einem Bus in Oberfranken bricht ein Feuer aus. Mehr als 30 Schüler können sich vor den Flammen retten. Die Polizei spricht von einem «Vollbrand».
Hirschaid (dpa) - Im oberfränkischen Hirschaid bei Bamberg ist ein mit Schülern besetzter Linienbus in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Bus aus. Die Schüler hatten den 64 Jahre alten Fahrer demnach zuvor auf Rauchgeruch im hinteren Bereich des Fahrzeugs aufmerksam gemacht. Den Schaden durch das Feuer schätzten die Beamten auf rund 25.000 Euro.
Feuerwehr und Polizei nannten zunächst eine Zahl von 35 Schülern, die den Bus unverletzt verlassen hatten. Nach Rücksprache mit der Schule wurde die Zahl später auf 31 Grund- und Mittelschüler korrigiert. Weder die Schüler noch der Busfahrer wurden verletzt, die Brandursache war zunächst unklar.
Die Rettungskräfte seien um kurz nach 7.30 Uhr zu dem Brand gerufen worden, sagte Kreisbrandmeister Tobias Dütsch. Der Busfahrer habe die Kinder aber aus dem Fahrzeug gebracht, bevor die Feuerwehr mit dem Löschen beginnen konnte.
Die Schüler seien an einer Sammelstelle vom Rettungsdienst untersucht worden und schließlich in einem Ersatzbus weitergefahren. Ein Krisenteam der Schule habe die betroffenen Kinder betreut, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei nach etwa 45 Minuten gelöscht gewesen, sagte Dütsch.