Hintergründe unklar

LKA übernimmt Ermittlungen nach Explosion in Augsburg

Nach der Explosion im Augsburger Bahnhofsviertel übernimmt nun das LKA Bayern die Ermittlungen. Zu den Hintergründen der Tat schweigen die Ermittler weiter.

Nach der Explosion in einer Passage eines Geschäftshauses sperrte die Polizei den Bereich für die Spurensuche ab. Foto: Felix Kirberg/dpa
Nach der Explosion in einer Passage eines Geschäftshauses sperrte die Polizei den Bereich für die Spurensuche ab.

Augsburg (dpa) - Nach einer Explosion in der Augsburger Innenstadt mit zwei Verletzen hat das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) nun die Ermittlungen übernommen. Zunächst war die Kripo beim Polizeipräsidiums in Augsburg für den Fall zuständig gewesen. Laut einem Sprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft gibt es allerdings keinen neuen Ermittlungsstand in dem Fall.

Nach Angaben der Ermittler wird weiterhin versucht, die Hintergründe der Explosion aufzuklären und einen Täter zu identifizieren. Das LKA war bereits unmittelbar nach der Explosion mit Spezialisten am Tatort. Bei Delikten mit Sprengstoff werden routinemäßig sehr oft die LKA-Experten von den örtlichen Kriminalpolizeien hinzugezogen.

Dies führt allerdings nicht immer dazu, dass die Sachbearbeitung gleich ganz vom LKA in München übernommen wird. Einen konkreten Grund für die Übernahme des Augsburger Falls durch die LKA-Ermittler wurde zunächst von keiner Seite genannt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen werden geprüft

Am Mittwoch gegen 3.15 Uhr waren in der Passage eines Geschäftshauses gegenüber dem Augsburger Hauptbahnhof ein Gegenstand explodiert, zwei jungen Menschen wurden durch Knalltraumata leicht verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie als Passanten zufällig Opfer wurden und die Tat ihnen nicht gegolten hat. 

Alle Bahnfahrgäste mussten den Hauptbahnhof sofort verlassen, später gab es Entwarnung. Foto: Felix Kirberg/dpa
Alle Bahnfahrgäste mussten den Hauptbahnhof sofort verlassen, später gab es Entwarnung.

Nach Berichten mehrerer Medien handelte es sich um eine Handgranate, die in den Durchgang geworfen wurde und explodierte. Offiziell wird dies von der Polizei bislang nicht bestätigt. Auch Berichte darüber, dass es sich um einen Anschlag auf ein spezielles Geschäft gehandelt habe, werden nicht kommentiert.

Besteht Zusammenhang zu ähnlichen Fällen?

«Die Ermittlungen gehen weit geöffnet in alle Richtungen», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Augsburg dazu. Dazu zählte auch die Prüfung, ob es Zusammenhänge zu ähnlichen Fällen in der Vergangenheit gebe. Erst im Juli hatte die Polizei beispielsweise berichtet, dass ein oder mehrere unbekannte Täter nachts Schüsse auf ein Augsburger Billardcafé abgegeben hatten. Niemand wurde damals verletzt, das Café war geschlossen.

Fünf Stunden nach der Explosion gab es am Mittwoch im benachbarten Hauptbahnhof einen Bombenalarm, nachdem ein verdächtiger Gegenstand entdeckt wurde. Der gesamte Bahnverkehr wurde daraufhin für etwa eineinhalb Stunden eingestellt und der Bahnhof geräumt. Letztlich stellte es sich aber als falscher Alarm heraus, der Gegenstand war harmlos.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Menschen bei Explosion in Bahnhofsnähe verletzt
Bombenalarm

Zwei Menschen bei Explosion in Bahnhofsnähe verletzt

Stundenlange Sperrungen und Einschränkungen im Zugverkehr nach einer Explosion. Im Hauptbahnhof von Augsburg gibt es einen Bombenverdacht, der sich nicht bestätigt. Doch viele Fragen bleiben.

02.09.2026

Explosion nahe Augsburgs Hauptbahnhof: Was wir wissen
Polizeieinsatz

Explosion nahe Augsburgs Hauptbahnhof: Was wir wissen

Nach einer Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs taucht noch ein verdächtiger Gegenstand auf, der sich aber als harmlos herausstellt. Was bisher bekannt ist – und was nicht.

02.09.2026

Bombenverdacht im Hauptbahnhof Augsburg nicht bestätigt

02.09.2026

Nach Explosion: Zugverkehr am Hauptbahnhof Augsburg gestoppt

02.09.2026

Polizei schießt am Frankfurter Hauptbahnhof auf Mann
Frankfurt am Main

Polizei schießt am Frankfurter Hauptbahnhof auf Mann

Passanten hören Schüsse, ein Mann liegt verletzt am Boden. Am Abend teilt das Landeskriminalamt Hessen mit: Der Angeschossene hatte zuvor einen Polizisten mit einem spitzen Gegenstand verletzt.

23.06.2026