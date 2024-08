Krawalle nach Bluttat in England - 39 Polizisten verletzt

Am Montag waren bei einer Messerattacke drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren getötet worden. Acht weitere Kinder und zwei Erwachsene wurden teils schwer verletzt. Die Kinder hatten an einer Ferienfreizeit teilgenommen, die sich um Taylor Swift drehte. Die selbst nicht daran beteiligte US-Sängerin zeigte sich auf Instagram erschüttert. Tatverdächtig ist ein 17-Jähriger. Das Motiv ist auch noch ungeklärt. Die Polizei geht aber nicht von einer Terrortat aus.

Southport steht nach dem tödlichen Angriff auf mehrere Kinder unter Schock. Läden schließen, der Fußballclub sagt ein Spiel ab, Superstar Taylor Swift reagiert. Am Abend kommt es zu Ausschreitungen.

Drittes Kind stirbt nach Messerangriff in England

Bluttat in Großbritannien

Rechtsextreme kapern das Gedenken an drei erstochene und acht verletzte Kinder im britischen Southport. Dort bleibt es heute ruhig. Dafür randalieren die Nationalisten an einem symbolträchtigen Ort.

Rechte Krawalle nach Messerangriff auch in London

Bluttat in Großbritannien

Ein 17-Jähriger ist nach einer Messerattacke im britischen Southport wegen Mordes angeklagt. Die Tat bringt dort rechtsextreme Randalierer auf die Straße. Nun eskaliert die Lage auch in London.

100 Festnahmen bei Tumult in London nach Messerattacke

Bluttat in England

Falschmeldungen und Gerüchte über die Herkunft des mutmaßlichen Täters sind nach Polizeiangaben der Hintergrund der Unruhen. «Wir haben bereits mitgeteilt, dass die Person in Großbritannien geboren wurde, und Spekulationen helfen im Moment niemandem», betonten die Ermittler. Der tatverdächtige Jugendliche lebt seit mehr als zehn Jahren in der Gegend. Er wurde als Sohn von Ruandern in der walisischen Hauptstadt Cardiff geboren.