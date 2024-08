Mädchen geht in Elbe unter - Retter in Hamburg im Einsatz

Hamburg (dpa) - In Hamburg-Blankenese ist am Nachmittag ein zehnjähriges Mädchen vor den Augen seiner Eltern in der Elbe versunken. Mit einem Großaufgebot suchten auch am Abend weiter Rettungskräfte nach dem Kind. «Wir geben die Hoffnung nicht auf», sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er rechne damit, dass die Suche noch bis etwa 20.00 Uhr möglich sei. «Das ist für uns ein besonders schrecklicher Einsatz.» Die Eltern würden von der Notfallseelsorge betreut.