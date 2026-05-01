Polizei-Einsatz

Maiwagen kippt um - Zwölf Menschen verletzt

Ein Maiwagen mit Feiernden kippt nach einem Zusammenstoß im Kreis Ludwigsburg um. Zwölf Menschen werden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bei dem Unfall wurden zwölf Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bei dem Unfall wurden zwölf Menschen verletzt. (Symbolbild)

Besigheim (dpa) - Ein voll besetzter Maiwagen mit Feiernden ist am Abend im Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg umgekippt - zwölf Menschen sind nach Polizeiangaben bei dem Unfall verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst nichts sagen. Von Lebensgefahr sei derzeit nicht die Rede. Nach dem Unfall kurz vor 20.00 Uhr in Besigheim sei aber auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Alle Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Zu dem Unglück sei es auf einem Feldweg gekommen, dort seien ein kleines Auto und der Maiwagen aus bisher unbekannter Ursache zusammengestoßen, sagte der Polizeisprecher. Der Wagen mit den Fahrgästen an Bord sei daraufhin umgekippt. Es habe sich dabei um einen kleinen Traktor mit Ladefläche gehandelt, auf der die Menschen gesessen hätten.

Unter den Verunglückten seien sowohl Männer als auch Frauen. Sie hätten unterschiedlichste Verletzungen erlitten, sagte der Polizeisprecher.

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