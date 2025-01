Mann der Hoffnung: Pater Anselm Grün wird 80

Schwarzach am Main (dpa) - Er ist vermutlich Deutschlands bekanntester Mönch: Anselm Grün. Der Benediktiner-Pater, der in der Abtei Münsterschwarzach in Unterfranken lebt, erreicht Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit Büchern über Themen wie Glück, Achtsamkeit, Selbsterkenntnis und Selbstfürsorge.