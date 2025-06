Fünf Verletzte

Mann fährt Ehefrau und Kind an - Entscheidung über Haftfrage

Ein Mann fährt mit dem Auto seine Frau und seine kleine Tochter an - die Polizei vermutet einen Sorgerechtsstreit. Der Mann wird festgenommen. Am Sonntag wird entschieden, ob er in U-Haft kommt.