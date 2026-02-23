Polizei ermittelt

Mann soll Frau, zwei Kinder und sich selbst erschossen haben

Ein Mann erreicht seine Mieter in Oberfranken nicht und ruft die Polizei. In der Wohnung finden die Beamten vier Leichen.

Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend. (Symbolbild)

Strullendorf (dpa) - Ein Familienvater soll in Oberfranken seine Frau, seine beiden Kinder und sich selbst erschossen haben. Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend in einer Wohnung in Strullendorf im Landkreis Bamberg, wie die Beamten am Montag mitteilten. Bei den Toten handelt es sich demnach um den 52 Jahre alten Vater, seine Frau sowie den 14 Jahre alten Sohn und die 6 Jahre alte Tochter.

Impressum

Der 52 Jahre alte Deutsche habe mehrere Schusswaffen besessen und dafür auch eine waffenrechtliche Erlaubnis gehabt, teilten die Ermittler mit. Um welche Waffen es sich handelte, blieb zunächst unklar. Auch die Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unter anderem müssten dafür noch Spuren ausgewertet werden. Anhaltspunkte dafür, dass weitere Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, gebe es bisher nicht.

Den Angaben zufolge hatte der Vermieter der Familie die Polizei gerufen, weil er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte. In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hätten die Beamten am Freitagabend dann die vier Leichen gefunden.

