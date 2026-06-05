Mann stirbt bei Feuerwehr-Wettkampf auf Messe

Hannover (dpa) - Bei einem Feuerwehr-Wettkampf auf der Fachmesse Interschutz in Hannover ist ein Berufsfeuerwehrmann ums Leben gekommen. Der Mann kollabierte am Donnerstag im Rahmen der «FireFit European Championships», wurde ins Krankenhaus gebracht und verstarb dort, wie eine Sprecherin der Messe bestätigte. Mehrere Medien hatten berichtet.

Nähere Angaben zu dem Vorfall machte die Sprecherin aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Der Wettbewerb sei gestern ausgesetzt worden, werde heute und morgen aber fortgesetzt.

Anteilnahme in sozialen Medien

Auf der Instagram-Seite des Wettbewerbs sprachen die Veranstalter den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen ihr Beileid aus. «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Hinterbliebenen», hieß es. Auf einem Bild hieß es dazu: «Forever a part of the team, always in our hearts» («Für immer ein Teil des Teams, immer in unseren Herzen»).

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Wettkampf unter hoher Belastung