Mann von Polizei erschossen - Beamte mit Messer bedroht

Oberkirch (dpa) - Ein 39-Jähriger ist am Nachmittag in Oberkirch in Baden-Württemberg bei einem Einsatz in seiner Wohnung von der Polizei erschossen worden. Er sei zuvor mit einem Messer auf die Beamten losgegangen, teilten die Staatsanwaltschaft Offenburg, die Polizei und das Landeskriminalamt mit. Zu dem Einsatz kam es, weil die Polizei über einen psychisch auffälligen Mann informiert wurde. Die Beamten seien davon ausgegangen, dass Dritte gefährdet sein könnten und der 39-Jährige Suizid begehen könnte.