New York

Mattenmeer in Manhattan - Yogafans übernehmen Times Square

Katze und Kuh am Times Square - Tausende Yogafans haben zur Sommersonnenwende den weltberühmten Platz in New York in ein Freiluftstudio verwandelt.

Das Event fiel in diesem Jahr mit dem Internationalen Tag des Yogas zusammen. Foto: Adam Gray/AP/dpa
Das Event fiel in diesem Jahr mit dem Internationalen Tag des Yogas zusammen.

New York (dpa) - Hunderte Menschen haben mitten auf dem New Yorker Times Square Matten ausgerollt und gemeinsam Yoga gemacht. Unter den riesigen Werbetafeln des Platzes und blauem Himmel reihten sich Sportbegeisterte dicht an dicht und folgten den Anweisungen der Trainer durch verschiedene Übungen und Positionen.

Vom frühen Morgen bis zum Abend konnten interessierte an den je einstündigen kostenlosen Klassen teilnehmen oder sich im Livestream online dazuschalten. Das Event findet am längsten Tag des Jahres und nun schon zum 24. Mal statt. Der 21. Juni ist zudem der Internationale Tag des Yogas.

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