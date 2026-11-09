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Medien: Spanien erwägt TikTok-Sperre wegen Kindesmissbrauchs

Eine Recherche schlägt in Spanien Wellen: Tausende Profile sollen auf TikTok Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs verbreiten und zum Verkauf anbieten. Das bringt nun die Regierung auf den Plan.

Videos mit Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch kommen laut der Recherche zusammen auf mehr als 48 Millionen Aufrufe. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Videos mit Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch kommen laut der Recherche zusammen auf mehr als 48 Millionen Aufrufe. (Symbolbild)

Madrid (dpa) - Nach der Veröffentlichung einer Recherche über mutmaßlichen sexuellen Kindesmissbrauch auf TikTok erwägt die Regierung in Madrid nach Medienberichten eine vorübergehende Sperrung der Videoplattform. Das Ministerium für Jugend und Kinder habe die Generalstaatsanwaltschaft aufgefordert, die Aktivitäten des vor allem bei jungen Menschen beliebten sozialen Netzwerkes zu untersuchen, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und weitere Medien. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte auf Anfrage einen «schriftlichen Antrag».

Auslöser ist eine Recherche des spanischen Faktencheck-Portals Maldita.es. Demnach wurden auf TikTok mehr als tausend Videos mit Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch entdeckt, die zusammen mehr als 48 Millionen Aufrufe erzielt haben sollen. Zudem identifizierten die Autoren mehr als 20.000 Profile mutmaßlicher Pädokrimineller, die solches Material tauschten oder verkauften. Mehr als 7.000 dieser Nutzer sollen spanischsprachig sein.

«Schwerwiegende Mängel»

Die dokumentierten Vorgänge seien von «äußerster Schwere» und erforderten eine sofortige und koordinierte Reaktion aller zuständigen Behörden auf nationaler und europäischer Ebene, zitierte RTVE eine Quelle aus dem Ministerium. TikTok weise schwerwiegende Mängel bei der Erkennung und Moderation solcher Inhalte auf. Auch die Empfehlungsalgorithmen der Plattform trügen zu deren Verbreitung bei. Dies könne eine Verletzung der Kinderrechte darstellen.

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Das Ministerium fordert in dem Schreiben laut RTVE Maßnahmen, um den umfassenden Schutz möglicherweise betroffener Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten. Zudem habe Ministerin Sira Rego ein dringendes Treffen mit den Verantwortlichen von TikTok in Spanien verlangt, um Erklärungen und Informationen über bereits ergriffene sowie geplante Schutzmaßnahmen zu erhalten. Sie erwäge, die Aussetzung der Plattform-Dienste in Spanien in die Wege zu leiten, sollte dies erforderlich sein, hieß es.

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