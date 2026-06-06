Flug nach Venedig

Medizinischer Notfall: Lufthansa-Flieger muss zwischenlanden

Unerwarteter Zwischenstopp in Stuttgart: Wegen eines Notfalls an Bord ändert sich der Reiseplan für Passagiere nach Venedig.

Eine Lufthansa-Maschine musste in Stuttgart zwischenlanden. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine Lufthansa-Maschine musste in Stuttgart zwischenlanden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Wegen eines medizinischen Notfalls eines Fluggastes an Bord hat eine Lufthansa-Maschine am Nachmittag in Stuttgart zwischenlanden müssen. Der Lufthansa-Flug LH328 sei auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Venedig gewesen, sagte ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. 

Nähere Details zu dem betroffenen Fluggast wurden nicht bekannt. Es werde mit Blick auf die Arbeitszeiten der Crew geprüft, wann und wie es für die Maschine und die Passagiere weitergehe, sagte der Sprecher.

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