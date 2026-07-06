Mehr als 3.500 Tote: Opferzahl in Venezuela steigt weiter

Caracas (dpa) - Fast zwei Wochen nach den Erdbeben in Venezuela steigt die Zahl der Todesopfer weiter, während die Bergungsarbeiten andauern. Die bestätigte Zahl der Todesopfer liegt nun bei 3.535, wie der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodriguez, auf X mitteilte. Das sind rund 190 mehr als am Vortag.