Mehr als ein Dutzend Menschen bricht in zugefrorenen See ein

Grainau (dpa) - Mehr als ein Dutzend Menschen sind auf dem teils noch zugefrorenen Eibsee am Fuß der Zugspitze ins Wasser eingebrochen. Rettungskräfte hätten drei Menschen aus dem See gerettet, einer davon sei schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland wurde ein Mensch reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Betroffenen hätten sich selbst retten können, sagte die Polizeisprecherin.