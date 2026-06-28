Notfälle

Mehrere Menschen sterben bei Badeunfällen

Deutschland ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Viele Menschen kühlen sich beim Schwimmen in Seen oder Flüssen ab - für mehrere Männer und ein Kind endet das tödlich.

Polizei und Einsatzkräfte waren an der Rettungsaktion für den 27-Jährigen im Neckar beteiligt. Foto: René Priebe/PR-Video /dpa
Polizei und Einsatzkräfte waren an der Rettungsaktion für den 27-Jährigen im Neckar beteiligt.

Neuhofen/Heidelberg/Lünen (dpa) - Während der Hitzewelle in Deutschland sind seit Freitag mindestens fünf Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Am Samstag ertrank laut Polizei ein 27-Jähriger im Neckar bei Heidelberg, ein 30-Jähriger starb in einem Badesee bei Neuhofen südlich von Mannheim. Im Herner Meer am Rhein-Herne-Kanal in Nordrhein-Westfalen wurde zudem ein Kind vermisst. In Hessen wurde südwestlich von Frankfurt ein 40-Jähriger tot aus dem Waldsee Raunheim geborgen.

Bereits am Freitag war im Seepark Lünen bei Dortmund ein 45 Jahre alter Mann von Besuchern aus dem Wasser gezogen worden. Der Mann starb laut Polizeiangaben später im Krankenhaus. Ein acht Jahre alter Junge wurde nach zweistündiger Suche tot aus einem Badesee in Isernhagen bei Hannover geborgen. Das Kind habe sich den ersten Hinweisen zufolge im Wasser aufgehalten und sei dann nicht mehr zu sehen gewesen, teilte die Polizei mit.

Seit Tagen Temperaturen an der 40-Grad-Marke

Ebenfalls nach stundenlanger Suche wurden die Leichen von zwei Schwimmern am Freitag im Bodensee gefunden. Die älteren Männer waren am Donnerstag vor den Augen ihrer Frauen in den See gesprungen und verschwunden. 

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In Heidelberg waren Polizei, Rettungskräfte und Taucher im Einsatz, um den 27-Jährigen aus dem Neckar zu bergen. Die anschließende Reanimation blieb erfolglos. Der 30-Jährige war in der Nähe von Mannheim mit Freunden an einem Badesee und ging allein ins Wasser. Nachdem die Freunde den Mann aus den Augen verloren hatten, alarmierten sie die Rettungskräfte.

Bereits seit mehreren Tagen sorgt eine Hitzewelle in Deutschland für Temperaturen bis an und über die 40-Grad-Marke. Die Belastung ist für viele Menschen auch deshalb besonders groß, weil die Temperaturen über Tage hinweg vielerorts selbst nachts kaum Abkühlung brachten.

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