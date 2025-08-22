Mehrere Tote bei Busunfall in New York

Tote und Verletzte bei Busunfall - Wind und Glätte Schuld?

Auf der A11 im Nordosten Brandenburgs kippt ein Reisebus um. Es gibt Tote und Verletzte. Die Polizei nimmt an, dass der Bus wahrscheinlich wegen Windböen und des Winterwetters von der Straße abkam.