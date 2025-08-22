Verkehr Mehrere Tote bei Busunfall in New York Nahe der Niagarafälle verunglückt ein Touristenbus - es gibt Tote. 22.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Libby March/Buffalo News/AP/dpa In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder, hieß es von der Polizei. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Busunglück Tote und Verletzte bei Busunfall - Wind und Glätte Schuld? Auf der A11 im Nordosten Brandenburgs kippt ein Reisebus um. Es gibt Tote und Verletzte. Die Polizei nimmt an, dass der Bus wahrscheinlich wegen Windböen und des Winterwetters von der Straße abkam. 12.01.2025 Unglück Zwei Tote, mehrere Verletzte - schwerer Busunfall auf A11 Erneut ein schweres Busunglück: Auf der A11 im Norden Brandenburgs kippt ein Flixbus um. Es gibt Tote und Verletzte. Welche Rolle das Winterwetter spielte, ist noch unklar. 11.01.2025 Grenze zwischen USA und Kanada Auto explodiert an US-Grenze zu Kanada - kein Terrorverdacht Kurz vor dem Thanksgiving-Fest schockt ein Vorfall an der Grenze zu Kanada die USA: Ein Auto explodiert am Grenzübergang in der Nähe der berühmten Niagarafälle. Die Hintergründe sind noch unklar. 23.11.2023 Verkehr Verletzte nach Unfall mit zwei Bussen in New York In New York sind zwei voll besetzte Busse ineinander gefahren. Viele Menschen wurden dabei verletzt - doch es hätte schlimmer ausgehen können. 07.07.2023 Notfälle Mindestens 14 Tote bei Busunfall in Pakistan In Pakistan kommen bei einem Busunfall mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art im Salzgebirge. 18.06.2023