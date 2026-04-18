Kriminalität

Mehrere Tote bei Schießerei in Kiew

Ein Unbekannter erschießt auf offener Straße Passanten. Was sind die Hintergründe der Tat?

In Kiew hat ein Unbekannter mehrere Menschen erschossen. (Archivbild) Foto: -/Ukrinform/dpa
In Kiew hat ein Unbekannter mehrere Menschen erschossen. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Ein Unbekannter hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach offiziellen Angaben sechs Menschen erschossen. Neun weitere seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Laut Innenminister Ihor Klymenko wurde der Mann, nachdem er sich mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt hatte, von Spezialeinheiten der Polizei erschossen.

Medienberichten zufolge hatte der Mann zuvor im Stadtbezirk Demijiwka mit einem Schnellfeuergewehr auf Passanten geschossen. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, flüchtete er demnach in einen Supermarkt. Versuche, Kontakt mit dem etwa 60-Jährigen aufzunehmen, sind nach Angaben Klymenkos gescheitert. Daher sei das Geschäft gestürmt worden. 

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. In dem Zusammenhang hat auch der Umsatz von Waffen in der Bevölkerung deutlich zugenommen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannter erschießt zwei Menschen in Lokal
Tötungsdelikt

Unbekannter erschießt zwei Menschen in Lokal

In den Morgenstunden betritt ein bewaffneter Unbekannter ein Lokal im hessischen Raunheim und schießt. Zwei Menschen überleben das Verbrechen nicht.

17.03.2026

Nach Schüssen auf Passanten: Polizei erschießt Mann
Kriminalität

Nach Schüssen auf Passanten: Polizei erschießt Mann

In der Nähe von Stuttgart soll ein 44-Jähriger aus seinem Haus wahllos auf Menschen geschossen haben. Auch auf Polizisten soll er gezielt haben. Die Beamten erschossen den Mann.

19.07.2025

Attacke auf Passanten: Messerangreifer in Rimini erschossen
Kriminalität

Attacke auf Passanten: Messerangreifer in Rimini erschossen

Während im Badeort Rimini Silvester gefeiert wird, geht ein Messerangreifer auf Passanten los. Ein Polizist erschießt den Täter. Der Beamte habe in Notwehr gehandelt, heißt es.

01.01.2025

Polizei erschießt Frau bei Messerangriff in Supermarkt
Nach Messerattacke

Polizei erschießt Frau bei Messerangriff in Supermarkt

In München wird die Polizei wegen einer Körperverletzung alarmiert. Die Tatverdächtige wird in einem Supermarkt entdeckt. Dann eskaliert die Situation.

19.08.2024

Kriminalität

Mann erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Schwaben

In einem kleinen Dorf bei Augsburg sind Schüsse gefallen. Es gibt Tote und Verletzte. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

29.07.2023