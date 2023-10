Sieben Tote bei Unfall von mutmaßlichem Schleuserauto

Waldkraiburg/Ampfing (dpa) - Es ist ein Schreckensszenario: Völlig zerstört liegt der dunkle Kleintransporter auf dem Dach, gebremst von einer Leitplanke. Trümmer liegen neben dem Wagen - und Tote. Sieben Menschen haben bei einem verheerenden Unfall auf der Autobahn 94 in Südostbayern ihr Leben verloren, als ein mutmaßlicher Schleuser versuchte, vor der Polizei zu fliehen. Unter den Todesopfern ist ein erst sechs Jahre altes Kind.

Der 24 Jahre alte Fahrer, ein staatenloser Mann mit Wohnsitz in Österreich, wurde selbst verletzt und noch im Krankenhaus festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt wegen des Verdachts des Mordes in Verdeckungsabsicht in sieben Fällen und des Einschleusens mit Todesfolge. Dies hatte zuvor die «Bild-Zeitung berichtet.