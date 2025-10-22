Einsatz in Hannover

Mehrere Verletzte nach Schießerei in Hannover

In Hannover fallen Schüsse, mehrere Menschen sind verletzt. Was bisher über den Einsatz bekannt ist.

Bei einer Schießerei sind mehrere Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bei einer Schießerei sind mehrere Menschen verletzt worden. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei verletzt Mann in Ulm durch Schüsse schwer
Einsatz in Ulmer Innenstadt

Polizei verletzt Mann in Ulm durch Schüsse schwer

Ein bewaffneter Mann wird in Ulm durch Polizeischüsse schwer verletzt. Warum die Beamten eingreifen mussten und welche Fragen jetzt im Raum stehen.

21.08.2025

Schießerei bei Überfall auf Casinomitarbeiter
Überfall

Schießerei bei Überfall auf Casinomitarbeiter

Mitarbeiter einer Casino-Kette verlassen zusammen mit einem bewaffneten Sicherheitsmann das Casino. Plötzlich tauchen Unbekannte auf. Schüsse fallen.

30.04.2025

Mindestens zehn Verletzte bei Schießerei in New York
Kriminalität

Mindestens zehn Verletzte bei Schießerei in New York

Am Neujahrsabend feiern dutzende Menschen friedlich bei einer Party in New York. Doch dann fallen vor dem Veranstaltungsort Schüsse.

02.01.2025

Schüsse aus Auto abgefeuert - Mann stirbt in Berlin
Drive-by-Shooting

Schüsse aus Auto abgefeuert - Mann stirbt in Berlin

Aus einem Auto heraus fallen Schüsse. Ein Mann wird getötet, zwei werden verletzt, darunter ein Unbeteiligter. Es gibt Spekulationen zu den Hintergründen - und viele Fragen.

05.09.2024

Schüsse in Frankfurt: Mann verletzt
Ermittlungen

Schüsse in Frankfurt: Mann verletzt

In Frankfurt fallen Schüsse. Ein Mann wird getroffen und verletzt.

11.05.2024