Messerangriff auf Schüler in Supermarkt: Mordprozess startet

Detmold (dpa) - Fünf Monate nach tödlichen Messerstichen auf einen 16-Jährigen in einem Supermarkt in Lemgo bei Bielefeld hat ein Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer begonnen. Am Landgericht Detmold ist ein 33-jähriger Deutscher wegen Mordes angeklagt. Er soll dem Schüler im vergangenen Oktober nach einem kurzen Kontakt auf dem Parkplatz ins Geschäft gefolgt sein und dort vor den Augen von zwei Kunden zweimal auf ihn eingestochen haben. Der Fall schockierte bundesweit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Das Tatgeschehen im Geschäft sei durch Überwachungskameras hinreichend belegt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Detmold am Donnerstag. Die Motivlage sei hingegen völlig offen. Es seien mehrere Zeugen geladen, wohl auch die beiden damaligen Begleiter des 16-Jährigen. Laut Staatsanwaltschaft sollen sich Opfer und Angreifer nicht gekannt haben.

Kurz vor Beginn der Verhandlung kündigte Verteidiger Jerrit Schöll an, sein Mandant wolle «vollumfänglich Verantwortung» übernehmen und bereue die Tat.

Drastische Gewalttat