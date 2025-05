Messerangriff im Hauptbahnhof - Frau räumt Tathandlung ein

Hamburg (dpa) - Die mutmaßliche Täterin des Messerangriffs am Hamburger Hauptbahnhof hat die Tathandlung vor dem Haftrichter eingeräumt. Das teilte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg auf Anfrage mit. Die 39-Jährige war am Freitagabend festgenommen worden, nachdem sie am Bahnsteig wahllos um sich gestochen haben soll. Ein Haftrichter hatte die Unterbringung der Verdächtigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Bei dem Angriff wurden laut Polizei 18 Menschen verletzt.