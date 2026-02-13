Kriminalität

Messerattacke bei Karnevalsfeier in Grefrath

Auf einem Parkplatz im nordrhein-westfälischen Grefrath wird ein junger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Ein Jugendlicher steht unter Verdacht.

Ermittler untersuchen ein mutmaßlich versuchtes Tötungsdelikt in Grefrath am Niederrhein. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ermittler untersuchen ein mutmaßlich versuchtes Tötungsdelikt in Grefrath am Niederrhein. (Symbolbild)

Grefrath (dpa) - Am Rande einer Karnevalsfeier im niederrheinischen Grefrath ist ein 20-jähriger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordermittler konnten einen 16-jährigen Verdächtigen ausfindig machen und festnehmen, wie die Polizei in Mönchengladbach mitteilte. Er werde nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine Mordkommission führt die Ermittlungen. Die Tat hatte sich kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz neben einem Eissportzentrum ereignet, in dem Hunderte Menschen in einem Festzelt eine Karnevalsfeier an Altweiber besucht hatten. 

Der Verdächtige habe die afghanische Staatsangehörigkeit. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei es zwischen dem späteren Opfer und einem Trio, zu dem der 16-Jährige zählte, zu einem Streit gekommen.

Messer gezückt und zugestochen

Im weiteren Verlauf hatte der Jugendliche Zeugenaussagen zufolge ein Messer gezückt und zugestochen. Der Verdächtige und ein weiterer Mann seien vom Tatort geflüchtet. Der dritte Beteiligte wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Der 16-Jährige sei bald darauf bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckt und festgenommen worden, der zweite Flüchtige habe sich am Freitagmorgen auf einer Polizeiwache gestellt. Während für den 16-Jährigen Untersuchungshaft beantragt werden sollte, kamen die beiden anderen wieder frei. 

Der Gesundheitszustand des 20-Jährigen hatte sich am Freitag stabilisiert, er wurde aber weiter im Krankenhaus behandelt. Die genauen Hintergründe der Tat seien weiter unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher in Kassel bei Messerangriff schwer verletzt
Streit eskaliert

Jugendlicher in Kassel bei Messerangriff schwer verletzt

Ein 17-Jähriger schwebt nach einer Messerattacke in Kassel in Lebensgefahr. Wer sind die beiden Verdächtigen, nach denen die Polizei jetzt fahndet?

18.11.2025

Jugendlicher stirbt bei Streit in Supermarkt
Lemgo

Jugendlicher stirbt bei Streit in Supermarkt

Eine Auseinandersetzung in Lemgo eskaliert – am Ende ist ein Jugendlicher tot. Was bisher über die Tat und die Ermittlungen bekannt ist.

21.10.2025

Jugendlicher attackiert schlafenden Vater mit Messer
Landkreis Offenbach

Jugendlicher attackiert schlafenden Vater mit Messer

Es besteht der Verdacht, dass der 17-Jährige an einer psychischen Krankheit leidet. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchter Tötung.

13.12.2024

Messerangriff

Lehrkraft auf Parkplatz von Volkshochschule niedergestochen

19.07.2024

Hamburg

Teenager niedergestochen - Täter auf der Flucht

Ein 17-Jähriger wird im Hamburger Osten niedergestochen. Der Täter ist auf der Flucht. Hinweise zu ihm wird der Jugendliche aber nicht mehr geben können. Er hat seine schweren Verletzungen nicht überlebt.

26.01.2024