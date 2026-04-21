Kriminalität

Messerattacke in hessischem Bundesamt – eine Schwerverletzte

Polizeieinsatz im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden: Bei einem Messerangriff ist eine junge Mitarbeiterin schwer verletzt worden. Was ist bereits bekannt?

Im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ist es zu einer Gewalttat gekommen. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ist es zu einer Gewalttat gekommen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Ein Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden soll eine Kollegin mit einem Messer schwer verletzt haben. Die 31 Jahre alte Frau kam laut einem Polizeisprecher in ein Krankenhaus. Der 32-jährige mutmaßliche Täter sei der Polizei bekannt, von ihm gehe keine Gefahr mehr aus, ergänzte der Sprecher. Details hierzu könne er vorerst nicht mitteilen, auch nicht zum möglichen Tatmotiv. Zuvor hatte der «Wiesbadener Kurier» über die Attacke berichtet.

Dem Polizeisprecher zufolge war es nach einem Notruf am frühen Morgen zu einem größeren Polizeieinsatz in dem Gebäude am Gustav-Stresemann-Ring in der hessischen Landeshauptstadt gekommen. Die Bundesbehörde wurde abgeriegelt, Stunden später aber wieder freigegeben. «Die Ermittlungen laufen weiter», sagte der Sprecher. Die Pressestelle des Statistischen Bundesamtes äußerte sich nicht - sie verwies auf die Polizei.

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