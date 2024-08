Meteorologen erwarten Hitze und starke Gewitter

Offenbach (dpa) - Nach einem heißen Wochenstart könnte am Dienstag erneut der diesjährige Hitzerekord gebrochen werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von Temperaturen bis 37 Grad aus. «Es ist mit einer starken, gebietsweise auch einer extremen Wärmebelastung zu rechnen», sagt Meteorologin Tanja Egerer.

Beim Nachmittagsspaziergang sollte man die Wetter- und Warnlage im Auge behalten. Lediglich im Nordosten sei noch einmal ein sonniger und ruhiger Hochsommertag zu erwarten. Bereits an diesem Montag hatte der DWD nach vorläufigen Daten mit 35,7 Grad in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz den bislang höchsten Tageswert des Jahres gemessen.