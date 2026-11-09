Brand

Mindestens 14 Tote nach Hochhausbrand in China

Bei einem Brand in der nordchinesischen Stadt Taiyuan gibt es zahlreiche Todesopfer. Bereits im März waren in der Stadt bei einem ähnlichen Feuer drei Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Hochhausbrand in Taiyuan sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Foto: XinHua/dpa
Bei einem Hochhausbrand in Taiyuan sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.

Taiyuan (dpa) - Bei einem Hochhausbrand in der nordchinesischen Millionenstadt Taiyuan sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die örtlichen Behörden.

Das Feuer war demnach am Sonntag in einem Gebäude im Zentrum der Stadt ausgebrochen. Auf Videos waren dichte schwarze Rauchwolken zu sehen, die aus dem Haus aufstiegen. Auch Menschen, die an Fenstern um Hilfe riefen, waren zu erkennen. Nach Angaben von Xinhua wurden insgesamt 38 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor.

Bereits im März waren bei einem anderen Feuer in Taiyuan drei Menschen ums Leben gekommen und 23 weitere verletzt worden. Im November vergangenen Jahres hatte ein verheerender Hochhausbrand in Hongkong 168 Menschen das Leben gekostet. Wenige Tage später ordneten die chinesischen Behörden landesweite Brandschutzkontrollen an Hochhäusern an.

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