Notfälle

Mindestens 15 Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien

Ein Militärflugzeug ist in El Alto von der Piste abgekommen. Mindestens 15 Menschen sterben. Am Unglücksort kommt es zu chaotischen Szenen und Plünderungsversuchen.

Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei von der Start- und Landebahn abgekommen. Foto: Juan Karita/AP/dpa
Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei von der Start- und Landebahn abgekommen.

El Alto (dpa) - Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichtete unter anderem die Tageszeitung «El Deber» unter Berufung auf die Feuerwehr. Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Berichten wurden zudem etwa 15 Fahrzeuge am Unglücksort beschädigt oder zerstört.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Unter den betroffenen Fahrzeugen befinden sich Kleinbusse, Privatwagen und sogar ein Sattelzug, die beim Absturz des Flugzeugs in der Gegend getroffen wurden. Einige Fahrzeuge wurden zu einem Haufen Schrott zerquetscht, und unter den Trümmern befinden sich Tote», zitierte «La Razón» den nationalen Feuerwehrdirektor Pavel Tovar. Er schloss demnach nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt.

Tumulte am Unglücksort: Menschen versuchen Geld zu bergen

Den Berichten zufolge transportierte das Flugzeug vermutlich Bargeld. Am Unglücksort versammelte sich eine große Menschenmenge und versuchte, Geldscheine an sich zu nehmen. Einsatzkräfte setzten demnach Wasser und chemische Mittel ein, um die Menge zu zerstreuen und die Kontrolle wiederherzustellen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Militärflugzeug auf Schule gestürzt: 20 Tote in Bangladesch
Flugzeugabsturz

Militärflugzeug auf Schule gestürzt: 20 Tote in Bangladesch

Ein Militärjet kracht auf ein Schulgelände in Dhaka. Die Folgen sind verheerend.

21.07.2025

Südkoreanisches Militärflugzeug abgestürzt
Ursache unbekannt

Südkoreanisches Militärflugzeug abgestürzt

Alle vier Personen an Bord des Patrouillenflugzeugs sind bei dem Unfall gestorben. Die genauen Umstände des Absturzes werden noch geklärt.

29.05.2025

Washingtoner Flugzeugunglück - Was wir wissen und was nicht
Notfälle

Washingtoner Flugzeugunglück - Was wir wissen und was nicht

Heulende Sirenen, Rettungswagen: In der Nähe des US-Hauptstadtflughafens kollidiert eine Passagiermaschine mit einem Helikopter. Es gibt wohl keine Überlebenden. Unklar ist die Ursache des Unglücks.

30.01.2025

Flugzeug in Nepal kurz nach Start verunglückt - 18 Tote
Unfall

Flugzeug in Nepal kurz nach Start verunglückt - 18 Tote

19 Menschen sind an Bord, als die Maschine in der Hauptstadt Kathmandu zu einem Inlandsflug abhebt. Kurz darauf stürzt sie ab. Nur einer kann lebend geborgen werden.

24.07.2024

Zwei Tote bei Flugzeugunglück in Norwegen
Absturz

Zwei Tote bei Flugzeugunglück in Norwegen

Ein Flug endet für zwei Männer tödlich. Ihre Maschine stürzt aus ungeklärter Ursache in der Nähe eines kleinen Flugplatzes zu Boden - jede Hilfe kommt zu spät.

01.07.2024