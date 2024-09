Mindestens 20 Tote bei Massakern in Papua-Neuguinea

Port Moresby (dpa) - Im Zuge einer Stammesfehde in Papua-Neuguinea sollen Berichten zufolge in den vergangenen zwei Tagen mindestens 20 Menschen brutal getötet worden sein. Auslöser der Gewalt in der Provinz Enga etwa 600 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Port Moresby waren Streitigkeiten zwischen verschiedenen Clans, wie die örtliche Zeitung «Courier Post» berichtete. Auf in Medien verbreiteten Videos waren Leichen zu sehen, die mitten auf der Straße lagen.