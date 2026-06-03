Notfälle

Mindestens 21 Tote bei Brand in Indiens Hauptstadt

Bei einem Feuer in Neu-Delhi kommen zahlreiche Menschen ums Leben. Die Feuerwehr löscht den Brand, doch viele Fragen sind noch offen.

Bei einem Brand eines Gebäudes sind in Neu-Delhi zahlreiche Menschen gestorben. Foto: Manish Swarup/AP/dpa
Bei einem Brand eines Gebäudes sind in Neu-Delhi zahlreiche Menschen gestorben.

Neu-Delhi (dpa) - Beim Brand eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 19 Menschen seien aus dem Haus gerettet und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. In dem Gebäude befand sich den Angaben zufolge unter anderem eine Bed-and-Breakfast-Pension.

Die Identität der Toten konnte zunächst nicht festgestellt werden. Unter den Opfern sind nach Angaben der indischen Nachrichtenagentur PTI auch Menschen aus Zentralasien und Afrika. Der Brand sei inzwischen gelöscht, und das Gebäude werde durchsucht, teilte die Feuerwehr mit. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Untersuchung angeordnet

Todesfälle durch Gebäudebrände kommen in Indien immer wieder vor und sind meist auf mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen und fehlende Fluchtwege zurückzuführen. Die Brände werden oft durch veraltete elektrische Geräte verursacht.

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Die Regierungschefin im Hauptstadtterritorium Delhi, Rekha Gupta, ordnete eine Untersuchung an. Indiens Regierungschef Narendra Modi sprach den Betroffenen sein Beileid aus und kündigte finanzielle Unterstützung an.

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