Mindestens 39 Menschen sterben bei Gebäudebrand in China

Xinyu (dpa) - Bei einem Gebäudebrand in der ostchinesischen Provinz Jiangxi sind mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten chinesische Staatsmedien am Mittwochabend (Ortszeit). Demnach brach das Feuer am Nachmittag in der Stadt Xinyu aus, die ungefähr 150 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Nanchang liegt.