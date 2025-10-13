Unfälle Mindestens 40 Tote bei Busunglück in Südafrika Ein Reisebus stürzt in Südafrika von der Straße. Die Rettungskräfte befürchten weitere Opfer. 13.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Uncredited/South African Department of Transport and Community Safety/AP/dpa Der Fahrer soll die Kontrolle über den Reisebus verloren haben. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Ziel: Braunschweig Reisebus mit Senioren kommt von Straße ab - sechs Verletzte Am Abend verunglückt ein Reisebus aus den Niederlanden auf einer niedersächsischen Bundesstraße. Unterwegs war eine Seniorengruppe. Der Fahrer und mehrere Mitreisende werden verletzt. 11.07.2025 Verkehrsunfall Mehr als 50 Tote bei Busunglück in Guatemala Ein Bus stürzt von einer Brücke und reißt Dutzende Menschen in den Tod. Präsident Arévalo spricht von einer Tragödie und ruft eine Staatstrauer aus. 10.02.2025 Unfälle Erneut Busunglück auf Autobahn: Mehr als 20 Verletzte in NRW Erst auf der A9, nun auf der A44: Wieder kommt ein Reisebus von einer Autobahn ab und stürzt auf die Seite. Diesmal verunglückt eine Gruppe von Berufsschülern aus Warburg. 29.03.2024 Unfälle Bus stürzt in Schlucht: 45 Tote bei Unglück in Südafrika Ein Fahrzeug stürzt von einer Brücke und geht in Flammen auf: Ein Busunglück in Limpopo reißt viele Menschen in den Tod. 29.03.2024 Mindestens fünf Tote bei Busunglück auf A9 nahe Leipzig 27.03.2024