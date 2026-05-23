Kohlebergwerk

Mindestens acht Tote nach Minenunglück in China

Nach wie vor sind dutzende Personen in einem nordchinesischen Kohlebergwerk eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren.

In Nordchina sind mehrere Menschen bei einem Unglück in einem Kohlebergwerk gestorben. (Symbolbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa
In Nordchina sind mehrere Menschen bei einem Unglück in einem Kohlebergwerk gestorben. (Symbolbild)

Qinyuan (dpa) - Nach einer Gasexplosion in einer chinesischen Kohlemine sind mindestens acht Menschen gestorben. Weitere 38 Bergleute sind nach wie vor in dem Kohlebergwerk im Landkreis Qinyuan in der nordchinesischen Provinz Shanxi eingeschlossen, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Das Unglück ereignete sich bereits am Freitagabend. Bis in die frühen Morgenstunden wurden insgesamt 201 Menschen aus der Mine geborgen, darunter die acht Toten. Die Rettungsarbeiten dauerten weiter an und liefen auf Hochtouren. Zur Unglücksursache waren zunächst keine gesicherten Informationen bekannt.

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