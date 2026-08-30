Kriminalität

Mindestens sieben Verletzte nach Gewalttat in Niedersachsen

Mit Stich- und Schusswaffen sowie Autos werden mehrere Menschen in Hessisch Oldendorf attackiert. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest. Sie geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild)

Hessisch Oldendorf (dpa) - Mindestens sieben Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in Hessisch Oldendorf südwestlich von Hannover teils schwer verletzt worden. Die Opfer erlitten laut Zeugenaussagen Stich- und Schussverletzungen, auch wurden mehrere Personen mit Autos angefahren und verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten. Später konnten die Beamten zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen und in Polizeigewahrsam bringen. 

Die Polizei geht davon aus, dass die mutmaßlichen Täter in einer Beziehung zu den Opfern stehen. Zu den Hintergründen wird noch ermittelt. Nach der Tat im Landkreis Hameln-Pyrmont am späten Nachmittag war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, auch rund um das Krankenhaus in Hameln gab es eine erhöhte Polizeipräsenz. Die Verletzten waren in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

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