Mindestens sechs Tote bei starker Erdbebenserie in Japan

Tokio (dpa) - Bei einer Serie starker Erdbeben an der Westküste Japans sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das ganze Ausmaß der Schäden war am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) noch nicht absehbar. Liveaufnahmen des Fernsehsenders NHK zeigten in der Stadt Wajima in der besonders betroffenen Präfektur Ishikawa mehrere niedergebrannte und eingestürzte Häuser. Stellenweise loderten noch niedrige Flammen, Feuerwehrleute waren im Einsatz. Dichter Rauch hing über der Gegend. Mehrere Menschen wurden Medien zufolge verletzt.