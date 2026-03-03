Unglück am Strand

Mindestens vier Tote bei Stegeinsturz in Spanien

Der Strand von El Bocal nördlich von Santander ist auch im Winter bei Spaziergängern beliebt. Ein Unglück zerstört die Idylle und löst einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.

Der Unfall forderte mindestens vier Menschenleben. Foto: Nacho Cubero/EUROPA PRESS/dpa
Der Unfall forderte mindestens vier Menschenleben.

Santander (dpa) - Beim Einsturz eines Stegs sind in Spanien mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall geschah am felsigen Strand El Bocal nördlich der Regionalhauptstadt Santander im Norden des Landes, wie der Seerettungsdienst der Region Kantabrien mitteilte. Nach zwei vermissten Personen wurde am frühen Abend noch gesucht, hieß es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei den Todesopfern handele es sich unter anderem um drei Frauen, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press, der TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte. Weitere Informationen zu den Identitäten der Opfer wurden zunächst nicht bekannt. Die Ursache des Unfalls, der gegen 16.30 Uhr geschah, blieb zunächst unklar.

Eine Frau starb im Krankenhaus

Nach Angaben der Behörden waren insgesamt sieben Menschen mittleren Alters von dem Unglück betroffen. Sie seien alle beim Einsturz des Stegs ins Meer gestürzt. Zwei von ihnen konnten lebend aus dem Wasser geborgen werden, eine Frau erlag allerdings wenig später auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Santander ihren Verletzungen.

Der Zwischenfall ereignete sich den amtlichen Angaben zufolge an einem Steg zwischen dem Strand El Bocal und dem Spanischen Institut für Ozeanographie. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war dort laut Europa Press am Dienstagabend noch im Einsatz. Bei der Suche nach den Vermissten wurden Boote und Hubschrauber eingesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Tote bei Minenunglück in Spanien
Unfall unter Tage

Zwei Tote bei Minenunglück in Spanien

Erneut Tote bei einem Minenunglück in Asturien: Nach dem Einsturz eines Stollens betont die Gewerkschaft, die Sicherheitsvorschriften seien eingehalten worden.

21.11.2025

Mindestens drei Tote bei Wohnhaus-Einsturz in Spanien
Unglück

Mindestens drei Tote bei Wohnhaus-Einsturz in Spanien

Der Einsturz eines Wohnhauses erschüttert die spanische Stadt Santander. Noch Stunden nach dem Unglück wurde in den Trümmern nach weiteren Opfern gesucht.

26.10.2024

Mindestens 22 Tote nach Einsturz von Schule in Nigeria
Unfälle

Mindestens 22 Tote nach Einsturz von Schule in Nigeria

In Nigeria sterben mindestens 22 Menschen, die meisten davon Kinder, bei dem Einsturz eines Schulgebäudes. Das Unglück ereignete sich zur Unterrichtszeit.

12.07.2024

Deutsche bei Einsturz von Ballermann-Lokal getötet
Mallorca

Deutsche bei Einsturz von Ballermann-Lokal getötet

Die beliebte Partymeile wurde binnen Sekunden zum Ort des Horrors: Beim Einsturz eines Restaurants am Ballermann gab es auch zwei Tote aus Deutschland.

24.05.2024

Viele Tote nach Autobahn-Einsturz in China
Unfall

Viele Tote nach Autobahn-Einsturz in China

Nach dem schweren Autobahn-Unglück in der Provinz Guangdong laufen die Bergungsarbeiten. Vermutlich wird die Zahl der Opfer noch zunehmen.

02.05.2024