Mindestens zwölf Tote bei Explosion an russischer Tankstelle

Moskau (dpa) - Durch die schwere Explosion an einer Tankstelle in der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Nach dem Unglück vom Freitagabend wurden bis zum Morgen zwei weitere Leichen in den Trümmern entdeckt. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die regionale Gesundheitsbehörde. Zwei Tote waren demnach Kinder. Elf Menschen seien verletzt worden. Für den heutigen Samstag wurde in Dagestan ein Trauertag ausgerufen.