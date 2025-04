Minensuch-Ratte Ronin bricht in Kambodscha alle Rekorde

Phnom Penh (dpa) - Die Minensuch-Ratte Ronin aus Kambodscha kommt für ihre unglaubliche Spürnase ins Guinness-Buch der Rekorde. Just am «Internationalen Tag der Ratte» (immer am 4. April) gab die belgische Hilfsorganisation Apopo bekannt, dass der Nager seit Beginn seines Einsatzes im August 2021 in der nördlichen Provinz Preah Vihear bereits 109 Landminen und 15 nicht explodierte Kampfmittel (UXO) aufgespürt hat - mehr als jeder seiner vierbeinigen Kollegen.